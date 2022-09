L1 (J8) : Nantes et Lens se neutralisent

September 18, 2022 19:10 Nantes et Lens se sont séparés sur un score nul et vierge ce dimanche à La Beaujoire, dans le cadre du 8eme chapitre de Ligue 1. Les Canaris peinent à lancer leur saison tandis que les Sang et Or demeurent 4eme et toujours invaincus.