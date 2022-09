L1 (J8) : Lille se relance contre Toulouse

📌 Notre match du samedi soir en chiffres 👉 https://t.co/lSMZPzsdmo#LOSCTFC pic.twitter.com/RYlYOpg7gx — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 17, 2022

Ounas a fait la différence

C’est une tendance forte dégagée par le LOSC. Depuis le début de la saison de Ligue 1, la formation de Paulo Fonseca a toujours réagi après une contre-performance. Nouvelle preuve ce samedi soir avec un succès contre Toulouse qui est venu contrebalancer la défaite amère subie une semaine plus tôt à Marseille (2-1).Vainqueur à domicile du TFC (2-1), les Dogues usent depuis six rencontres d'un mécanisme très régulier. Un revers est automatiquement suivi d’un succès. Celui de samedi, au cours de la 8eme journée, a été construit très tôt par Jonathan David.L’attaquant canadien, d’un enroulé du pied gauche (comme face à Auxerre lors de la première journée), lançait parfaitement les siens (1-0, 5eme). Et si Farès Chaïbi égalisait pour son premier but en championnat au début du second acte (1-1, 48eme), Adam Ounas ne laissait pas le doute s’installer.Le virevoltant gaucher réalisait une subtile volée à l’entrée de la surface, alerté par Benjamin André (2-1, 53eme). Lucas Chevalier, qui semble s’installer comme numéro un des gardiens du LOSC, devait se jeter dans des pieds toulousains pour éviter une mauvaise surprise dans une fin de rencontre plutôt maîtrisée (74eme).Yoro, du haut de ses 16 ans, sortait lui aussi un ballon chaud de la tête dans le temps additionnel. De quoi sécuriser trois points précieux avant la trêve internationale.