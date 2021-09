L1 (J8) : Bordeaux contrarie Rennes

Une histoire d'ex dans ce duel Bordeaux-Rennes. Les Girondins recevaient les Rennais avec comme ambition de s'offrir une première victoire à la maison. Les Bretons cherchaient un premier succès à l'extérieur. Les visiteurs sont passés tout près d'atteindre cet objectif cet après-midi.

Costil retarde l'échéance

Ils ont bien débuté la rencontre en se procurant plein d'occasions durant le premier acte. Le milieu rennais Jonas Martin a tenté une demi-volée à l'extérieur de la surface de réparation bien repoussée par Costil (7eme). Dans la foulée, le défenseur malien de Rennes Hamari Traoré a alerté à deux reprises Costil par une tête (8eme) et une frappe enroulée (10eme).



Après le quart d'heure de jeu, l'ancien attaquant de Bordeaux Gaëtan Laborde a reçu un bon ballon de Flavien Tait dans la surface de réparation bordelaise mais a buté sur Benoît Costil (20eme). Son compère dans la ligne d'attaque Martin Terrier a connu la même finalité sur deux tirs (24eme et 29eme). La dernière occasion du premier acte est signée par Kamal Sulemana. L'attaquant ghanéens de Rennes a raté son dribble dans la surface de réparation bordelaise devant Benoit Costil (32eme).

Laborde récompense Rennes

Au retour des vestiaires, les Rennais ont maintenu cette pression offensive mais ont concédé deux occasions bordelaises. Le joueur prêté par le PSG Timothée Pembélé a sollicité Gomis sur une tentative (51eme). Quelques instants après, le défenseur portugais Ricardo Mangas a placé une tête sur un corner de Yacine Adli (53eme).



Juste avant l'heure de jeu, le capitaine de Rennes Hamari Traoré a réussi une accélération sur l'aile droite dans le camp de Bordeaux puis a centré en retrait pour Gaetan Laborde. Ce dernier, formé à Bordeaux, a trompé Benoit Costil en reprenant le ballon du plat du pied (0-1,56eme). Les hommes de Bruno Genesio ont poussé dans la foulée pour inscrire un deuxième but mais le latéral norvégien Birger Meling a vu sa reprise repoussé par Costil (61eme).

Mexer sauve Bordeaux

Les Rennais ont continué leur opération deuxième but durant la dernière demi-heure de jeu à l'image des échecs de Benjamin Bourigeaud (62eme) ou bien de Martin Terrier (74eme). Les joueurs de Vladimir Petkovic vont profiter de nombreux ratés des visiteurs pour revenir dans la partie. L'attaquant sud-corréen Hwang Ui-Jo a placé une tête sur un corner de Yacine Adli (78eme). Sur un autre corner tiré cette fois-ci par Samuel Kalu, l'ancien joueur de Rennes Mexer a crucifié Gomis d'une reprise du coup du pied à ras de terre (1-1, 89eme). Bordeaux n'a pas toujours pas gagné à domicile et Rennes ne s'est toujours pas imposé à l'extérieur en Ligue 1.