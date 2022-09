L1 (J7) : Tout savoir sur Toulouse - Reims

Toulouse marque clairement le pas ces dernières semaines. Le TFC reste sur trois défaites de rang en Ligue 1 et plonge dangereusement au classement. Reims se montre de son côté régulier, avec une série d'invincibilité de quatre matches en cours, dont trois nuls.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse s’est incliné lors de sa dernière confrontation face à Reims en Ligue 1 (0-1 à domicile en décembre 2019) et pourrait signer 2 défaites de rang face aux Champenois dans l’élite pour la 1re fois depuis août 1961-février 1962 (2).



Reims n’a remporté aucun de ses 14 derniers déplacements de Ligue 1 sur la pelouse d’un promu (6 nuls, 8 défaites), son dernier succès du genre remontant à février 2014 à Guingamp (2-1).



Toulouse affiche 5 points après 6 matches de Ligue 1 2022/23, son plus faible total à ce stade de la saison depuis 2005/06 (5 également, 16e en fin d’exercice).



Reims a marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours.



Toulouse reste sur 11 matches sans victoire à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 9 défaites), plus longue série en cours et la plus longue de son histoire à égalité avec septembre 2018-février 2019.