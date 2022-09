L1 (J7) : Tout savoir sur PSG - Brest

Le PSG a idéalement lancé sa campagne de Ligue des champions en s'imposant mardi soir contre la Juventus (2-1). Dans la continuité de son début de saison presque parfait, le club francilien a de quoi faire peur à des Brestois qui prennent beaucoup de buts. La formation de Michel Der Zakarian n'a pris qu'un point sur ses trois dernières rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a remporté chacun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 face à Brest, n’étant sur une meilleure série que face à Angers (12) parmi les équipes actuelles de l’élite.



Brest s’est incliné à 17 reprises face à Paris en Ligue 1 (3 victoires, 11 nuls), soit l’adversaire contre lequel les Bretons ont le plus perdu dans l’élite.



Paris affiche une différence de buts de +20 après 6 matches de Ligue 1 2022/23 (24 buts marqués, 4 encaissés), égalant le meilleur total de l’histoire à ce stade jusqu’ici détenu par Reims en 1952/53 (26 buts pour, 6 contre, champion en fin de saison).



Brest a encaissé 16 buts après 6 matches de Ligue 1 2022/23, total le plus élevé de son histoire à ce stade.



Brest a marqué lors de 19 de ses 22 matches à l’extérieur en Ligue 1 sous Michel Der Zakarian, mais l’un des 3 déplacements au cours desquels il n’a pas trouvé les filets adverses était justement contre Paris la saison passée (0-2 le 15 janvier).



Paris est l’équipe qui marque le plus de buts depuis l’intérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (23), Brest celle qui en marque le plus depuis l’extérieur (3, avec Lille).