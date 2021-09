L1 (J7) : Tout savoir sur Montpellier - Bordeaux

Deux victoires, deux défaites, deux matches nuls : le bilan de Montpellier depuis le début de saison est on ne peut plus équilibrer. le MHSC tente de trouver son rythme et est installé dans la première partie de tableau, à quatre points du podium. En face, Bordeaux a enfin décroché son premier succès de la saison face à Saint-Etienne le week-end dernier mais doit enchaîner pour s'éloigner quelque peu de la zone de relégation.

Les stats à connaître

En 46 confrontations officielles entre les deux équipes, Bordeaux s'est imposé à 21 reprises, contre 13 succès pour Montpellier et 12 matches nuls.



Bordeaux n'a plus gagné contre Montpellier en match officiel depuis avril 2018, soit cinq matches de rang sans s'imposer face au MHSC.



Avec 12 buts inscrits depuis le début de saison, Montpellier est la 2e meilleure attaque du championnat, à égalité avec Marseille et Nice.



Avec 13 buts encaissés depuis le début de saison, Bordeaux est la pire défense du championnat, à égalité avec Metz.



Avec 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison, Téji Savanier est directement impliqué sur un tiers des buts de Montpellier.