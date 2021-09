L1 (J7) : Tout savoir sur Monaco - Saint-Etienne

Après son nul dans le derby contre Nice (2-2), Monaco n'a plus gagné depuis deux rencontres en Ligue 1 et pointe à une décevante 14e place au classement. Pas seulement décevante mais inquiétante, la 19e place occupée par l'AS Saint-Etienne est notamment le résultat d'une série de trois défaites de rang des Verts. La formation de Claude Puel va devoir très rapidement réagir mais semble destinée à lutter, de nouveau, pour son maintien...

Les stats à connaître

En 39 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, l'ASSE s'est imposée 14 fois, contre 12 succès pour Monaco et 13 nuls.



Saint-Etienne a remporté 4 des 6 derniers matches entre les deux équipes, pour une défaite... lors du dernier en date.



Sofiane Diop (2) et et Wahbi Khazri (3) sont les deux seuls joueurs parmi les deux équipes à avoir marqué plus d'une fois depuis le début de saison.



Les Verts n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison. C'est le cas des trois derniers du classement.



L'ASM a encaissé presque deux fois plus de buts (9) qu'elle n'en a marqué (5) depuis le début de saison.