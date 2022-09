L1 (J7) : Tout savoir sur Monaco - Lyon

Monaco est très irrégulier dans ce début de saison de Ligue 1 mais a relevé la tête en s'imposant dans le derby de la Côte d'Azur le week-end dernier. Convaincant dans les chocs, l'ASM a donc toutes les raisons d'être optimiste face à un OL qui, peu importe les joueurs qui passent, éprouve toujours les mêmes difficultés. Le club rhodanien a subi sa première défaite de la saison à Lorient mercredi, en match en retard.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco et Lyon vont s’affronter pour la 112e fois en Ligue 1 (46 victoires monégasques contre 41 succès lyonnais, pour 24 nuls), soit l’affiche la plus jouée entre 2 clubs actuels de l’élite.



Depuis son retour en Ligue 1 en 2013/14, Monaco s’est incliné 9 fois contre Lyon (pour 6 victoires et 2 nuls), soit plus que contre toute autre équipe. Néanmoins, l’ASM s’est imposée lors de leur dernière confrontation dans l’élite (2-0 en février dernier à Louis-II) et pourrait signer 2 victoires de rang face à l’OL en L1 pour la 1 re fois depuis octobre 2013-mars 2014 (2).



Lyon s’est incliné lors de son dernier match à Lorient (1-3), mais n’a plus perdu 2 rencontres de rang en Ligue 1 depuis septembre-octobre 2019 (2).



Monaco a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 à domicile (1-4 contre Lens, 2-4 contre Troyes), mais n’a plus connu plus longue série depuis novembre-décembre 2018 sous Thierry Henry (3). C’est la 1re fois de son histoire que l’ASM encaisse 4+ buts lors de 2 réceptions d’affilée en L1.



Lyon est l’équipe qui a subi le moins de tirs en Ligue 1 cette saison (45), Monaco celle qui en a subi le plus (98).