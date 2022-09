L1 (J7) : Tout savoir sur Marseille - Lille

L'OM a lancé sa campagne de Ligue des champions en s'inclinant sur la pelouse de Tottenham (2-0) après une seconde période disputée en infériorité numérique. Avant de remettre ça mardi contre Francfort, le club phocéen doit poursuivre sur sa très bonne lancée en Ligue 1. En face, le LOSC alterne entre victoires et défaites dans un début de saison difficilement lisible.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Lille (1 nul), soit autant que lors de ses 14 précédents (8 victoires, 4 nuls). L’OM n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches face au LOSC (2 nuls, 2 revers), mais n’a plus réalisé la passe de 5 face à cet adversaire depuis octobre 2000-octobre 2002 (5).



Marseille a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours. Il n’a plus fait mieux depuis octobre-décembre 2020 (6).



Lille est, avec Reims, l’une des 2 seules équipes à avoir marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses 6 matches de Ligue 1 2022/23.



Lille a remporté ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (3-1 à Ajaccio et Montpellier), c’est autant de victoires en déplacement pour Paulo Fonseca que lors de ses 13 derniers matches à l’extérieur à la tête de l’AS Rome en Serie A (3 nuls, 8 défaites).



Marseille est la seule équipe à ne pas encore avoir été menée une seule minute en Ligue 1 cette saison. L’OM n’a d’ailleurs pas encaissé le moindre but avant l’heure de jeu dans l’élite en 2022/23.