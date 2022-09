L1 (J7) : Tout savoir sur Lorient - Nantes

Lorient se porte merveilleusement bien, avec seulement une défaite pour quatre victoires et un nul. Les Merlus restent sur un succès très convaincant face à l'OL et veulent enchaîner pour leur deuxième match de rang à domicile. Nantes a de son côté rechuté lors de la dernière journée et compte déjà sept points de moins que son adversaire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a remporté aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 face à Nantes (3 nuls, 8 défaites), après s’être imposé lors de 4 de ses 5 précédents (1 nul). Dans leur histoire, il n’y a que face à Paris que les Merlus ont connu plus longue série (12 rencontres sans victoire entre 2012 et 2020).



Lorient compte 13 points après 6 matches de Ligue 1 2022/23, son plus haut total à ce stade. Les Merlus restent sur 2 victoires dans l’élite mais n’a jamais fait la passe de 3 depuis son retour dans la division en août 2020.



Nantes n’a gardé qu’une seule clean sheet lors de ses 17 dernières rencontres de Ligue 1 (27 buts encaissés), c’était contre Angers lors de la 1re journée (0-0).



Nantes reste sur 7 déplacements sans victoire en Ligue 1, alternant entre match nul (4) et défaite (3) lors de ces 7 matches.



Régis le Bris a remporté 4 de ses 6 premiers matches comme entraîneur de Lorient en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), c’est au moins le double de n’importe lequel de ses prédécesseurs.