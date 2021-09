L1 (J7) : Tout savoir sur Lille - Reims

De nouveau battu le week-end dernier, Lille poursuit sur son tout petit rythme dans ce début de saison en Ligue 1. Les hommes de Jocelyn Gourvennec sont 15es, avec deux points de moins que leur adversaire du jour, 11e. Un Stade de Reims qui reste sur deux rencontres sans défaite et qui n'est qu'à une petite longueur de la première partie de tableau. Les hommes d'Oscar Garcia auront en tout cas moins de pression que les Dogues...

Les stats à connaître

En 13 confrontations officielles depuis la saison 1993-94, Lille et Reims ont chacun gagné à 5 reprises, pour 3 matches nuls.



Le LOSC a remporté les deux affiches entre les deux clubs la saison dernière, alors que Reims ne s'est imposé qu'une fois sur les six derniers matches en Ligue 1 entre les deux équipes.



Lille a pris 3 de ses 5 points à domicile, tandis que Reims a pris 5 de ses 7 points à l'extérieur.



Seuls deux joueurs ont inscrit plus d'un but depuis le début de saison parmi les deux équipes : Moreto Cassama (2) pour Reims, Burak Yilmaz (3) pour Lille.



Lille a la 3e pire différence de but de Ligue 1 (-5) alors que Reims a marqué autant de fois qu'il n'a encaissé de buts (6).