L1 (J7) : Tout savoir sur Lens - Strasbourg

Sur la lancée de sa belle saison dernière, Lens continue de faire très forte impression en Ligue 1 et occupe actuellement la 3e place du championnat, grâce à une série de deux victoires de rang. Les Sang et Or comptent cinq points de plus que Strasbourg, 12e, qui commence à se montrer plus convaincant. Le Racing reste sur une victoire très nette contre Metz (3-0), qui lui a permis de s'éloigner de la zone de relégation.

Les stats à connaître

En 32 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, le bilan est (presque) parfaitement équilibré : 11 victoires pour Lens, 11 matches nuls, 10 victoires pour Strasbourg.La saison dernière, chacune des deux équipes s'était imposée sur la pelouse de l'autre par un but d'écart, en Ligue 1.Lens a marqué 11 fois depuis le début de saison. Seul Paris (18), Marseille, Nice et Montpellier (12) ont fait mieux.Strasbourg a encaissé 11 buts depuis le début de saison. Seuls Lille (12), Bordeaux et Metz (13) ont fait pire.Avec 3 buts inscrits depuis le début de saison, Seko Fofana (Lens) a déjà dépassé son total de la saison dernière.