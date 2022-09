L1 (J7) : Tout savoir sur Angers - Montpellier

Angers continue de s'enfoncer en bas de tableau, avec une quatrième défaite de rang concédée ke week-end dernier et une inquiétante 19e place au classement. Montpellier, de son côté, a rechuté lors de la dernière journée après deux victoires de suite, confirmant son statut d'équipe irrégulière.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers reste sur 4 défaites en Ligue 1, autant que lors de ses 12 précédents matches (3 victoires, 5 nuls).



Angers a encaissé 3 buts ou plus lors de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1-3 v Brest, 2-4 v Reims), mais n’a jamais connu telle mésaventure lors de 3 réceptions de suite en L1.



Vainqueur de Brest 7-0 le 28 août dernier, Montpellier peut remporter 2 déplacements de suite pour la 1re fois en Ligue 1 cette année, la dernière fois qu’il a réussi cette performance remontant à décembre 2021 (3-1 à Metz et 4-0 à Brest).



Les matches de Montpellier ont vu 28 buts en Ligue 1 cette saison (16 buts marqués, 12 buts encaissés), plus haut total en compagnie de Paris (24 buts marqués, 4 buts encaissés).



Angers est, avec Ajaccio, l’une des 2 seules équipes à ne pas encore avoir mené au score en Ligue 1 cette saison.



Montpellier est la seule équipe de Ligue 1 2022/23 à avoir perdu plus d’un match au cours duquel elle a ouvert le score (2/5).