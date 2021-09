L1 (J7) : Tout savoir sur Angers - Marseille

Angers est redescendu de son nuage en se faisant gifler par Nantes dans le derby le week-end dernier (1-4). Le SCO est toujours 4e, mais cette rencontre de gala face à l'OM sera une belle occasion de se relancer. Les hommes de Gérald Baticle auront toutefois fort à faire tant le club phocéen est redoutable en ce début de saison. Les coéquipiers de Dimitri Payet n'ont que cinq points de retard sur le leader parisien, avec un match de moins.

Les stats à connaître

En 18 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Marseille s'est imposé à 7 reprises, contre 2 victoires pour Angers et 9 matches nuls.



Angers ne s'est imposé qu'une seule fois lors des 11 derniers matches entre les deux équipes.



Avec seulement 5 buts encaissés depuis le début de saison, l'OM est la 2e meilleure défense de Ligue 1 derrière Nice.



L'OM compte 3 joueurs à 3 buts ou plus depuis le début de saison : Payet, Dieng et Ünder.



Avec 3 victoires de rang en championnat, Marseille enregistre la 2e meilleure dynamique du moment derrière le PSG.