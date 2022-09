L1 (J7) : Rennes écrase Auxerre et se replace

Rennes marque tôt, puis souffre...

... avant que Coeff saborde l’AJA

Douzième après deux défaites à Lyon (2-1) et lors de la réception de Marseille (0-2), l’AJA se déplaçait sur la pelouse de Rennais euphoriques mais fatigués après leur victoire sur le gong de jeudi à Chypre (1-2). Kamaldeen Sulemana avait disputé l’intégralité de la rencontre face à l’AEK Larnaca.Profitant d’un raté de la tête de Paul Joly, le numéro 10 du Stade Rennais a accéléré, crocheté Jubal pour rentrer intérieur et enrouler du droit, trouvant le poteau rentrant opposé !Moment triste à la 10eme, quand sur un duel avec Rayan Raveloson, la cheville de Baptiste Santamaria a tourné. L’ancien Angevin a dû sortir sur civière, applaudi par le public qui lui a souhaité bien du courage dans sa nouvelle épreuve. Six minutes plus tard, Benjamin Bourigeaud a lancé Sulemana d’une merveille de passe en profondeur. Le buteur a résisté à Joly, contourné Costil et a cru inscrire son doublé de l’intérieur du droit, mais Joly avait poursuivi son effort pour tacler in-extremis le ballon en corner !A la demi-heure, Hamza Sakhi a débordé côté droit, puis mis une galette au sol et en retrait pour Mathias Autret. L’ancien Brestois a croisé en première intention, obligeant Mandanda à faire le grand écart pour repousser du pied ! Sept minutes plus tard, Autret a cherché M’Baye Niang sur la gauche de la surface. Mal placé, Joe Rodon n’a pu qu'être spectateur sur la reprise du Sénégalais, qui, en se retournant, a visé la lucarne opposée. Juste au-dessus !Les visiteurs ressortaient du vestiaire le mors aux dents. Épuisés dans les jambes et les têtes, à l’image d’Arthur Theate balançant à l’emporte-pièce, les locaux laissaient les Icaunais atteindre les 65 % de possession en deuxième période.Amine Gouiri a alors chipé le ballon dans les pieds du pauvre défenseur, puis battu tranquillement Costil en croisant du droit (60eme).Sept minutes plus tard, Lesley Ugochukwu a lancé en profondeur le second buteur breton.Jean-Marc Furlan pouvait alors donner du temps de jeu à ses remplaçants, alors que Bruno Genesio faisait souffler Terrier et Doué... Les jeux étaient faits et la charnière auxerroise déconcentrée. Flavien Tait le devina à la 79eme, proposant une solution lointaine à Mandanda, qui avait la balle dans les gants et se demandait quoi en faire. Le portier champion du monde réalisa la première passe décisive de sa longue carrière d’un long dégagement dont Tait se saisissait 50 mètres plus loin, pour résister à Gideon Mensah et faire le tour de Costil avant de tacler dans la cage vide.L’ancien gardien du Stade Rennais pensait avoir évité une addition encore plus salée à la 84eme, en repoussant une frappe de Gouiri à bout portant consécutive à un débordement de Lovro Majer côté gauche. Mais Matthis Abline avait bien suivi pour inscrire son premier but en Ligue 1, au bout d’un contrôle plein de sang-froid et d’une volée clinique à mi-hauteur le long du montant gauche (85em).jusqu’au raté de Coeff, début du naufrage de l’AJA.