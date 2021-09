Le PSG a étiré ce mercredi sa série de victoires en Ligue 1. Mais que ce fut dur sur le terrain de Metz. Ce n’est que dans le temps additionnel que les joueurs de la capitale ont réussi à forcer la décision (2-1). Après la partie, les Franciliens ont poussé un grand ouf de soulagement. Les Lorrains, eux, étaient abattus. Abattus et aussi furieux à cause de quelques faits de jeu, dont le chambrage de Kylian Mbappé envers Alexandre Oukidja.



Matthieu Udol (défenseur de Metz sur Canal+) : « On fait des bêtises. On doit rester concentré face à des équipes comme ça. La scène de fin de match ? Je pense qu'il y a eu des mots contre Oukidja. On est sortis du match malheureusement. On est resté bien en bloc et on a très peu concédé. On aurait même pu marquer un deuxième. »



Frédéric Antonetti (entraineur de Metz sur Canal+) : « L’arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz. Apres, je peux comprendre beaucoup de choses. La Parimania… Moi je les supporte quand ils jouent en Europe, mais quand on les joue il faut qu’on soit jugés de manière égale. Il y a deux grosses fautes non sifflées en notre faveur. On est sortis du match, c’est dommage. Ca gâche un peu notre soirée. »



Achraf Hakimi (défenseur du PSG sur Canal+) : « Je suis très content d'avoir pu aider l’équipe avec les buts. Je suis fier d'eux et on va fêter ça. La nervosité vers la fin ? Ce sont des choses qui arrivent. Chacun défend ses couleurs. On a réussi d'avoir eu les 3 points, on a lutté et on a gagné. Pourquoi était-ce difficile ce soir ? Ils ont joué défensifs. On a eu le contrôle du match, on était tranquilles, on n'a juste pas réussi à marquer les occasions qu'on a eues. Mais comme je l'ai dit, on a lutté jusqu'à la fin. Du mental ? Oui, on a un esprit compétitif. Il faut profiter de cette victoire. »



Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’était un peu bizarre vers la fin. Un match très difficile. On a fait de bonnes vingt dernières minutes. Metz a beaucoup défendu, mais on a gagné et c'est le plus important. On a débuté avec beaucoup d'intensité, et après c'est devenu difficile ».