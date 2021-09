L1 (J6) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Bordeaux

C'est le duel des deux plus mauvais élèves de ce début de saison en Ligue 1. 19e avec 3 points, Saint-Etienne reçoit Bordeaux, qui pointe à la dernière place avec seulement deux points pris depuis le début de saison. Les deux formations ont perdu leurs deux dernières rencontres et s'exposeraient inévitablement à un début de crise en cas de nouveau revers samedi. Ce match vaut déjà cher...

Les stats à connaître

En 48 confrontations depuis la saison 1993-94, Bordeaux s'est imposé à 17 reprises, pour 13 victoire des Verts et 18 matches nuls.



Wahbi Khazri est le seul joueur parmi les deux équipes à avoir marqué plus d'une fois cette saison (2).



Avec cinq buts inscrits chacune, les deux équipes enregistrent le deuxième pire total offensif de ce début de saison en Ligue 1 (5), avec Troyes.



Bordeaux à déjà encaissé 12 buts en 5 rencontres cette saison en Ligue 1. Les Girondins présentent tout simplement la pire défense du championnat.



Saint-Etienne s'est imposée lors des deux derniers matches entre les deux équipes en Ligue 1 (2-1 et 4-1).