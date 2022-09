L1 (J6) : Tout savoir sur Reims - Lens

Reims est sur une belle série de trois matches sans défaite et a en plus décroché mercredi sa première victoire de la saison en Ligue 1. Lens, de son côté, continue de régaler dans le jeu, a remporté quatre de ses cinq premiers matches de la saison (pour un nul), et a en plus annoncé la prolongation de contrat de son meilleur joueur, Seko Fofana. Les Sang et Or peuvent nourrir de grandes ambitions.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remporté aucun de ses 6 matches de Ligue 1 contre Lens au 21e siècle (3 nuls, 3 défaites). Battus lors des 2 confrontations de la saison dernière (0-2 en octobre 2021 et 1-2 en mai dernier), les Champenois peuvent connaître un 3e revers de rang face aux Sang et Or dans l’élite pour la toute première fois.



Reims n’a gagné aucune de ses 3 réceptions de Lens en Ligue 1 au 21e siècle (0-0 en 2015, 1-1 en 2021, 1- 2 en mai dernier), après avoir remporté 20 des 23 ayant eu lieu au 20e siècle (2 nuls, 1 défaite).



Lens n’a perdu aucun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (9 victoires, 4 nuls), seul Paris (14) est sur une meilleure série actuellement. Les Sang et Or pourraient enchaîner une 14e rencontre sans défaite dans l’élite pour la 2e fois de leur histoire après août 2005-janvier 2006 (19).



Lens compte 13 points après 5 matches de Ligue 1 2022/23, égalant son meilleur départ lors d’une saison de l’élite après 1957/58 et 2001/02 (en comptant 3 points pour une victoire). Par ailleurs, 9 des 10 dernières équipes à avoir atteint 13 points ou plus à ce stade de la compétition ont terminé ensuite sur le podium, la seule exception étant Rennes en 2020/21 (6e ).



Florian Sotoca est le 1er joueur de Lens à marquer 5 buts lors des 5 premières journées d’une saison de Ligue 1 depuis Venancio Ramos en 1985/86 (5 également). Reims est la proie favorite de Sotoca dans l’élite avec Brest (4 réalisations). Il est le 2e joueur impliqué sur le plus de tirs en Ligue 1 2022/23 (35 – 21 frappes, 14 dernières passes) derrière Lionel Messi (36).