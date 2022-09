L1 (J6) : Tout savoir sur Nice - Monaco

Nice a enfin retrouvé des couleurs en allant s'imposer, mercredi soir, sur la pelouse du LOSC. Après ce premier succès de la saison, les Aiglons voudront enchaîner dans ce derby. Monaco, de son côté, reste sur une victoire qui n'est pas passées face à Troyes, à domicile. Un duel d'ambitieux qui ont mal démarré, pour un choc qui s'annonce très chaud.

Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan des confrontations (9) entre Nice et Monaco à l’Allianz-Riviera en Ligue 1 est parfaitement équilibré : 4 succès chacun, tandis que la plus récente avait débouché sur un score nul (2-2 en septembre 2021).



Malgré son 1er succès de la saison à Lille ce mercredi (2-1), Nice ne compte que 5 points après 5 matches de Ligue 1 2022/23, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 2015/16 (5 également – 4 e en fin d’exercice).



Monaco a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 18 précédents (12 victoires, 4 nuls).



Nice reste sur 3 réceptions sans succès en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir gagné 7 de ses 9 précédentes (1 nul, 1 revers).



Monaco n’a perdu aucun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours en compagnie de Paris et plus longue série pour l’ASM dans l’élite depuis décembre 2017-avril 2018 (7 également). 25 buts ont été marqués sur ces 7 rencontres, soit 3.6 par match en moyenne.