L1 (J6) : Tout savoir sur Nantes - PSG

Nantes n'a perdu qu'un match depuis le début de saison... mais n'en a gagné qu'un. Pour le FCN, il sera difficile de s'offrir un deuxième succès face au PSG, mais les Canaris avaient plus que bousculé Paris la saison dernière, en s'imposant justement à domicile en février dernier. Paris a de son côté fait presque carton plein depuis la reprise, à l'exception d'un match nul face à Monaco. Les hommes de Christophe Galtier veulent enchaîner avant la Ligue des champions.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes a remporté 2 de ses 3 matches contre Paris en Ligue 1 depuis qu’Antoine Kombouaré est sur son banc : en mars 2021 au Parc des Princes (2-1) et en février dernier à la Beaujoire (3-1). Avant cela, les Canaris n’avaient gagné qu’un seul de leurs 15 affrontements face au PSG depuis leur retour en L1 (2013/14), s’inclinant lors des 14 autres rencontres.



Nantes reste sur 22 rencontres sans la moindre clean sheet face à Paris en Ligue 1 (53 buts encaissés au total), sa plus longue disette face à un adversaire de l’élite. La dernière fois que les Canaris ont gardé leur cage inviolée face au club de la capitale en L1, c’était le 25 février 2006 (0-0).



Paris a remporté 6 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul), inscrivant la bagatelle de 31 buts sur la période, pour seulement 5 encaissés.



Paris est la 1re équipe à marquer 21 buts lors de ses 5 premiers matches d’une saison de Ligue 1 depuis le RC Paris en 1959/60 (21 également).



Seul Montpellier (8) a effectué plus de tirs en contre-attaque que Nantes (7) et Paris (6) en Ligue 1 2022/23.



Neymar a été décisif lors de ses 13 derniers matches avec Paris toutes compétitions confondues (17 buts, 9 assists), la plus longue série de sa carrière en Europe.