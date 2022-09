L1 (J6) : Tout savoir sur Montpellier - Lille

Après son carton à Brest, Montpellier a enchaîné avec une deuxième victoire de rang mercredi, pour s'installer dans le top 5 du classement. Le club héraultais compte deux points d'avance sur le LOSC, qui a de son côté perdu deux de ses trois derniers matches, et qui cherche de la régularité dans les résultats au-delà des belles promesses affichées dans le jeu par séquences.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), sa plus longue disette en cours face à un adversaire de l’élite.



Montpellier a perdu ses 3 dernières réceptions de Lille en Ligue 1. Il n’y a que face à Monaco entre 1996 et 1999 que le club héraultais a connu 4 défaites de rang à domicile face à un même adversaire de l’élite.



Lille n’a gagné qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), c’était sur la pelouse de la lanterne rouge Ajaccio le 26 août (3-1).



Lille n’a perdu que 3 de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (7 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de 4 de ses 5 précédents (1 succès).



Lille est l’équipe qui a effectué le plus de récupérations dans le dernier tiers en Ligue 1 cette saison (32). Montpellier est celle qui en a subi le plus lors d’un match de Ligue 1 2022/23 (14 contre Paris le 13 août).