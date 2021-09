L1 (J6) : Tout savoir sur Marseille - Rennes

Troisième de Ligue 1, souvent spectaculaire et toujours invaincu, l'Olympique de Marseille a réussi son début de championnat. Et le club phocéen, qui compte cinq points de retard sur la première place du PSG mais un match de retard, compte bien poursuivre sur sa lancée. De l'autre côté, Rennes ferait bien de s'activer en championnat, où il n'a gagné qu'une fois en cinq matches depuis la reprise. Bruno Genesio est sous pression.

Les stats à connaître

En 48 confrontations entre les deux équipes, l'OM s'est imposé à 20 reprises, contre 13 pour Rennes et 15 matches nuls.



Rennes n'a remporté que 2 des 10 derniers matches entre les deux équipes.



L'OM reste sur deux succès de rang, soit la meilleure série en cours en Ligue 1 aux côtés du PSG, de Nice et de Lyon.



Rennes, 11e, reste sur deux défaites de rang en Ligue 1. Personne d'autre n'est dans ce cas dans le top 13 et seul Nantes (3) fait pire hors zone rouge.



Parmi les deux équipes, trois joueurs sont à trois buts dans ce début de saison : Dimitri Payet, Gaëtan Laborde et Cengiz Ünder.