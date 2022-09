L1 (J6) : Tout savoir sur Lyon - Angers

Après un accroc sur la pelouse de Reims, l'OL est reparti de l'avant face à Auxerre sur sa pelouse mercredi (2-1). Les Gones enchaînent un deuxième match à domicile, où ils ont toujours gagné cette saison. De son côté, Angers est au plus mal et reste sur trois défaites de rang. Il y a urgence pour Gérald Baticle, qui pourra toutefois s'appuyer sur le mauvais coup qu'il avait joué à son ancien club en début de saison dernière...

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a perdu que 2 de ses 13 matches contre Angers en Ligue 1 au 21e siècle (9 victoires, 2 nuls), c’était en décembre 2015 pour le tout dernier match disputé par l’OL à Gerland dans l’élite (0-2) et en août 2021 à Raymond-Kopa (0-3).



Lyon a remporté 5 de ses 6 réceptions d’Angers au Parc OL en Ligue 1, inscrivant 17 buts pour seulement 4 encaissés. La seule exception sur cette période date de janvier 2018 (1-1).



Angers ne compte que 2 points en 5 matches de Ligue 1 2022/23, il n’y a qu’en 1964/65 que le SCO a fait pire à ce stade de la compétition (1 – 13e en fin d’exercice).



Angers n’a remporté aucun de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), plus longue disette en cours et la plus longue pour le SCO depuis son retour en L1 en 2015. Depuis l’arrivée de Gérald Baticle sur son banc à l’été 2021, le club angevin n’a gagné que 2 de ses 21 déplacements dans l’élite (à Strasbourg en août 2021 et à Reims en décembre 2021).



Lyon (22) et Angers (15) sont les 2 équipes restant sur les plus longues séries actuelles de penalties tentés sans en manquer un seul en Ligue 1. Le dernier échec des Gones remonte au 21 décembre 2019 (Dembélé v Reims), celui des Angevins au 13 septembre 2020 (Bahoken v Reims également).