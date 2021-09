L1 (J6) : Tout savoir sur Lens - Lille

Derby très chaud à venir entre Lens et Lille. Les Sang et Or, toujours aussi agréables à voir jouer, sont installés à la 5e place du classement, en toute logique. En face, la saison post-titre de champion est bien plus laborieuse pour le LOSC, 12e. Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec ont retrouvé de la confiance lors de leur match nul contre Wolfsburg (0-0) mardi en Ligue des Champions.

Les stats à connaître

Depuis la saison 1992-94, le bilan des confrontations entre les deux équipes penche en faveur du LOSC. En 34 matches, les Dogues se sont imposés 14 fois, pour 14 nuls et 6 victoires des Lensois.



Lens n'est pas forcément à l'aise à domicile malgré le retour de son public. Les Sang et Or présentent un bilan de deux nuls en deux matches pour le moment.



De l'autre côté, Lille n'est pas franchement inspiré en déplacement. Les Dogues comptent deux nuls et une défaites en trois matches jusqu'ici cette saison.



Avec 11 buts encaissés depuis le début de saison, Lille est la deuxième pire défense de Ligue 1, derrière Bordeaux (12), dernier du championnat, et à égalité avec Strasbourg, 15e).



Chaque équipe compte un joueur à trois buts depuis le début de saison : Seko Fofana pour Lens, Burak Yilmaz pour Lille.