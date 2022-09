L1 (J6) : Tout savoir sur Brest - Strasbourg

Brest ne s'est pas relevé de son humiliation face à Montpellier, puisque les hommes de Michel Der Zakarian ont enchaîné avec une deuxième défaite de suite mercredi. Strasbourg, de son côté, connaît également un début de saison très compliqué et court après son premier succès de la saison. Le Racing reste sur une défaite et trois nuls lors de ses quatre derniers matches.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a gagné que 2 de ses 13 matches contre Strasbourg en championnat au 21e siècle (4 nuls, 7 défaites) : 2-1 en octobre 2016 en Ligue 2 et 5-0 en décembre 2019 en Ligue 1, à chaque fois à domicile.



Strasbourg a remporté 4 de ses 6 matches face à une équipe bretonne en Ligue 1 depuis l’arrivée de Julien Stéphan sur son banc à l’été 2021 (1 nul, 1 défaite).



Brest a perdu 6 de ses 8 derniers matches de Ligue 1. Seules exceptions : un nul face à Marseille le 14 août (1-1) et un succès à Angers le 21 août (3-1).



C’est la 4e fois depuis le retour à 20 clubs que Strasbourg débute une saison de Ligue 1 par 0 succès en 5 rencontres (3 nuls, 2 défaites) après 2004/05 (11e en fin de saison), 2005/06 (19e et relégué) et 2019/20 (10e ).



Brest n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après avoir gagné 7 de ses 12 précédents (1 nul, 4 revers). Depuis l’arrivée de Michel der Zakarian sur leur banc à l’été 2021, les Ty-Zefs ont par ailleurs encaissé 37 buts sur leur terrain en L1, seuls Clermont et St Etienne (38 chacun) font pire sur la période.