L1 (J6) : Tout savoir sur Angers - Nantes

Angers est la très belle surprise de ce début de saison en Ligue 1. Sous les ordres de Gérald Baticle, le SCO n'a pas encore perdu et pointe à la deuxième place du classement derrière le PSG, avec trois victoires et deux nuls au compteur. Ce n'est pas la même mélodie pour Nantes, qui vient de perdre trois matches de rang et pointe à la 14e place du classement.

Les stats à connaître

En 26 confrontations depuis la saison 1993-94, Nantes s'est imposé à 10 reprises, contre 7 pour Angers et 9 matches nuls.



Nantes n'a remporté qu'une seule de ses six dernières rencontres face à Angers en Ligue 1. C'était lors de la dernière en date.



Angers n'a encaissé que deux buts depuis le début de saison. C'est le deuxième meilleur bilan du championnat derrière Nice (0).



Nantes n'a marqué que trois fois depuis le début de saison. C'est le pire total, à égalité avec Rennes et Monaco.



Parmi les deux équipes, seul un joueur a marqué plus d'une fois en Ligue 1 depuis le début de saison : Sofiane Boufal.