L1 (J6) : Mbappé et le PSG trop forts pour Nantes

Sans véritablement élever son niveau, le PSG a disposé du FC Nantes (0-3), samedi soir à La Beaujoire dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. A 72 heures de leur entrée en C1 face à la Juventus, les joueurs de Christophe Galtier reprennent logiquement à l'OM la place de leader du Championnat.Les Canaris, menés par un but de l'inévitable Mbappé après 18 minutes de jeu (0-1), ont compliqué un peu plus leur mission revanche (après une la correction reçue lors du Trophée des champions), en voyant Fabio récolter un rouge direct peu après pour une faute sur Vitinha (24e).Le doublé du champion du monde français, claqué quelques minutes après le début de la seconde période (0-2, 54e) et validé par la VAR, appuyait un peu plus sur la tête des protégés d'Antoine Kombouaré.Nuno Mendes a planté, lui, la dernière banderille sur un animal nantais déjà en souffrance (0-3, 68e). Le défenseur portugais, au terme d'une action un peu confuse, a repris un ballon de Neymar renvoyé par le montant de Lafont et finalement contré par un défenseur.Un petit brin de réussite que le PSG entend continuer de bénéficier mardi face aux Bianconeri.