L1 (J5) : Tout savoir sur Strasbourg - Nantes

Il y a urgence à Strasbourg, qui fait partie des équipes à n'avoir toujours pas gagné un match cette saison. Le Racing ne compte que deux points et va rapidement devoir se réveiller. En face, Nantes est passé au-dessus des tensions internes pour s'offrir une belle victoire contre Toulouse dimanche, la première pour les Canaris cette saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a remporté 4 de ses 6 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 29 précédents (5 nuls, 20 défaites).



Il n’y a que face à Lyon (17) que Strasbourg a perdu plus de matches à domicile dans son histoire en Ligue 1 que contre Nantes (14 – 17 victoires et 9 nuls par ailleurs).



Nantes reste sur un succès contre Toulouse (3-1), mais n’a plus enchaîné 2 succès en Ligue 1 depuis février dernier (2).



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 11 déplacements en Ligue 1 en 2022 (4 nuls, 6 défaites), seul Angers fait pire (0) parmi les équipes présentes sur toute la période.



Strasbourg (8 – 3 marqués, 5 encaissés) et Nantes (9 – 5 marqués, 4 concédés) sont 2 des 5 équipes dont les matches produisent le moins de buts en Ligue 1 cette saison.