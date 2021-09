L1 (J5) : Tout savoir sur Rennes - Reims

Rennes et Reims doivent se relancer lors de cette 5ème journée de Ligue 1. Avant la trêve internationale, les deux formations ont été battues. Le club breton a chuté sur la pelouse d'Angers (2-0), tandis que l'équipe d'Oscar Garcia a été défaite par le PSG (0-2). Ainsi, l'heure sera au rebond, dès 15 heures sur le terrain du Roazhon Park.

Les stats à connaître :

Au classement, Rennes est devant son opposant, à la huitième position de Ligue 1, avec un total de 5 points en 4 matchs. Reims occupe lui la 17ème place, avec 3 points au compteur.



Historiquement, les confrontations en Ligue 1 entre les deux formations tournent à l'avantage du club champenois. Depuis la saison 2010-2011, Reims totalise 7 victoires contre 4 pour Rennes et 3 matchs nuls.



La dernière confrontation au Roazhon Park s'est soldée par un score de parité (2-2), c'était le 4 octobre dernier lors de la 6ème journée de la saison 2020-2021.



Avec 4 buts encaissés depuis le début de la saison, Rennes possède la quatrième défense la plus efficiente de l'élite du football français. En revanche, l'attaque de l'équipe entraînée par Bruno Génésio peine : seulement 3 buts inscrits, et la 19ème place dans le secteur.



Comme Benjamin Bourigeaud côté Rennes, Ilan Ke bbal (Reims) est très performant dans les passes amenant un tir. Les deux joueurs culminent à 8, une moyenne de 2 par match.