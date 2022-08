L1 (J5) : Tout savoir sur Rennes - Brest

Rennes a rechuté face à Lens la semaine dernière et son début de saison est décidé laborieux. Le club breton, évidemment ambitieux avec les moyens qu'il met sur le marché des transferts, doit vite faire mieux. Brest, de son côté, va devoir se relever d'une humiliation absolue face à Montpellier (0-7).

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu aucune de ses 10 dernières rencontres face à Brest en Ligue 1 (5 victoires, 5 nuls), sa meilleure série en cours face à un adversaire de l’élite. Le dernier revers des Rouge et Noir face au SB29 dans l’élite date d’avril 2011 (0-2).



Rennes n’a gagné que 4 de ses 10 réceptions de Brest en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), mais reste toutefois sur 2 succès lors des 2 plus récentes (2-1 en octobre 2020 et 2-0 en février dernier).



Contre Montpellier dimanche, Brest a égalé la plus large défaite de son histoire en Ligue 1, après un revers à Sochaux le 9 décembre 1979 (0-7). Les Bretons ont encaissé au moins 6 buts dans une rencontre de l’élite à domicile pour la 1re fois de leur histoire.



Brest a remporté 7 de ses 15 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), c’est plus que lors de ses 47 précédents (6 victoires, 11 nuls, 30 revers).



Rennes est à la fois l’équipe qui réalise le plus de séquences de pressings gagnants (65) et celle qui débute ses actions le plus haut sur le terrain (à 45 mètres en moyenne de son but) en Ligue 1 cette saison.