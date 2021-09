L1 (J5) : Tout savoir sur PSG-Clermont

Le PSG veut continuer son parcours sans faute contre un promu ambitieux. En 4 matchs de Ligue 1, les joueurs de Mauricio Pochettino ont pris 12 points sur 12 possibles, avec un succès avant la trêve internationale sur la pelouse de Reims (0-2). Clermont, de son côté, ne viendra sans doute pas vaincu d'avance tant la formation promue dans l'élite du football français démontre de belles choses. Capable de tenir tête à l'OL (3-3), elle reste sur un nul à Metz (2-2) et figure à la troisième place du classement.



Les stats à connaître :

ohamed Bayo a lui aussi tenté 16 frappes depuis l'entame de cet exercice 2021-2022. Comme Mbappé, il a marqué 3 buts et devrait être le principal danger pour l'arrière-garde du PSG.

Deux des meilleures attaques depuis le début de la saison vont être opposées. En 4 rencontres, le PSG a inscrit 12 buts, et demeure l'équipe la plus prolifique de la Ligue 1. Clermont, comme Montpellier et Nice, a trouvé le chemin des filets adverses à 9 reprises.Le PSG et Clermont ont encaissé le même nombre de buts jusqu'ici : 5.Dans les rangs du club de la capitale, on retrouve les deux éléments qui ont joué le plus de ballons/match. Idrissa Gueye compte une moyenne de 121,5 ballons et devance son partenaire Marco Verratti (117).Si un doute demeure encore quant à la présence possible de Kylian Mbappé sur le terrain en raison de sa blessure contractée face à la Bosnie, le natif de Bondy se montre au niveau. Il est le joueur du PSG qui a tenté le plus de tirs (16) et également le meilleur buteur du club francilien (3 réalisations).A Clermont, M