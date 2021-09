L1 (J5) : Tout savoir sur Monaco-Marseille

Un choc entre deux formations très ambitieuses. L'AS Monaco, qui a mal entamé sa saison, reçoit ce samedi soir un Olympique de Marseille en confiance sur la pelouse du Stade Louis-II lors de la 5ème journée de Ligue 1 (21 heures). Quatorzième du classement, le club princier reste sur un succès à Troyes (1-2) alors que l'OM, invaincu et cinquième, avait disposé de l'AS Saint-Étienne avant la trêve internationale (3-1). Les deux équipes seront par ailleurs engagées en Ligue Europa cette saison.

Les stats à connaître :

Il s'agira de la 100ème confrontation entre les deux formations en Ligue 1. L'OM est devant avec un bilan de 40 victoires pour 24 nuls et 35 défaites.



Le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi, affiche le meilleur différentiel positif entre ballons récupérés (24) et ballons perdus (17) cette saison : +7.



Le dernier match à Louis-II entre les deux équipe a tourné à l'avantage de l'AS Monaco. Le 23 janvier 2021, le club princier s'était imposé contre l'OM lors de la 21ème journée (3-1).



Sélectionné en équipe de France durant la trêve internationale, Aurélien Tchouaméni a joué 341 ballons avec l'AS Monaco depuis le début de la saison. Sous le maillot de l'OM, c'est William Saliba qui totalise le nombre le plus important de ballons joués (374).



Dimitri Payet est le meilleur buteur de l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli, avec 3 buts au compteur. A Monaco, Sofiane Diop se montre adroit, lui qui compte 2 buts.