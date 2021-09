L1 (J5) : Tout savoir sur Lyon-Strasbourg

L'OL, neuvième du classement de Ligue 1, doit s'imposer ce dimanche soir face à Strasbourg afin de faire fructifier son succès obtenu à Nantes avant la trêve internationale (0-1). Face à la formation dirigée par Julien Stéphan, qui a dominé Brest lors de sa dernière sortie (3-1), Lyon s'attend à une opposition complexe. "On m'a dit que c'était une équipe de duels l'an passé mais là, j'ai surtout vu une équipe qui joue bien, vraiment une très bonne équipe. Ce ne sera pas facile pour nous. Mais on doit tout gagner à la maison", a affirmé Peter Bosz en conférence de presse.

Les stats à connaître :

A domicile, l'OL est loin d'être impérial cette saison. En deux rencontres de Ligue 1 disputées au Groupama Stadium, Lyon n'a jamais su s'imposer, avec des matchs nuls face à Brest (1-1) et Clermont (3-3).



Face à Strasbourg, l'OL est dans une dynamique positive en Ligue 1. Depuis la saison 2010-2011, la formation rhodanienne totalise 5 succès, pour 1 nul et 2 défaites.



Houssem A ouar est le joueur qui a tenté le plus de tirs dans l'effectif de l'OL cette saison, 12, soit une moyenne de 3 par match.



Dimitri Lienard a joué 324 ballons sous le maillot de Strasbourg dans cet exercice 2021-2022.



Les deux défenses ont affiché une certaine fragilité lors des 4 premières journées. Lyon a en effet encaissé 7 buts ; concernant Strasbourg, le chiffre monte à 8.