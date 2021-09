L1 (J5) : Tout savoir sur Lorient-Lille

Lille aspire à continuer sur sa dynamique positive. Vainqueur de Montpellier avant la trêve internationale (2-1), le LOSC de Jocelyn Gourvennec se rend à Lorient ce vendredi soir pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1 (21 heures). Face aux champions de France, les Merlus, septièmes du classement, auront l'ambition de réaliser une belle performance, eux qui restent sur un match nul à Lens (2-2).

Les stats à connaître :

Historiquement, Lille est en réussite contre Lorient. Depuis la saison 2010-2011, le LOSC totalise 10 victoires contre Lorient, qui lui doit se contenter de 4 succès. 2 matchs nuls se sont déroulés.



Depuis l'entame de la saison, Burak Yilmaz n'est pas en réussite. L'attaquant des Dogues a tenté un total de 14 tirs pour 6 cadrés et n'a marqué qu'un seul but.



Les maîtres à jouer des deux formations sont identifiés. Côté Lorient, Laurent Abergel a touché 237 ballons depuis l'entame de l'exercice actuel ; à Lille, Benjamin André a joué 329 ballons. Il est également celui qui, chez les Dogues, a tenté le plus de passes (263).



A domicile, Lorient est parvenu à s'imposer face à l'AS Monaco (1-0), le 13 août dernier. L'équipe entraînée par Christophe Pélissier a disputé 3 matchs à l'extérieur, face à Saint-Étienne (1-1), Montpellier (3-1), et Lens (2-2).