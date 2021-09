L1 (J5) : Tout savoir sur Brest-Angers

Globalement, Brest et Angers surfent sur deux dynamiques opposées. La première reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1, face au PSG (2-4) et Strasbourg (3-1), alors que la seconde a obtenu un nul à Bordeaux (1-1), avant de s'imposer face à Rennes (2-0). Dauphin du PSG, Angers cherchera à confirmer son très bon début de saison, avec déjà 10 points obtenus en 4 matchs.

Les stats à connaître :

L'historique des confrontations entre les deux équipes en Ligue 1 tourne en la faveur d'Angers, qui s'est imposé deux fois. Brest compte un succès alors que les deux équipes se sont séparées sur un nul une fois (depuis la saison 2010-2011).



Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, Angers s’appuie sur une défense très performante. L'équipe de Gérald Baticle n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison, face à Bordeaux le 22 août dernier (1-1).



C'est loin d'être le cas de Brest. En 4 matchs, la formation de Michel Der Zakarian a encaissé 9 buts, dont 4 lors du seul match face au PSG (2-4).



Avec un total de 30 1 ballons joués, Jimmy Cabot est le métronome d'Angers. A Brest, c'est Ronaël Pierre-Gabriel qui domine ce secteur, lui qui a joué 232 ballons depuis l'entame de cette saison 2021-2022.