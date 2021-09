L1 (J5) : Tout savoir sur Bordeaux-Lens

Pour Bordeaux il s'agira d'oublier, alors que Lens voudra se relancer. Ce dimanche sur la pelouse du Matmut Atlantique, Bordeaux tentera de digérer la sévère claque reçue face à Nice avant la trêve internationale (4-0). Pour sa part, la formation de Franck Haise cherchera à repartir dans une dynamique positive, après avoir perdu 2 points à domicile face à Lorient (2-2).

Les stats à connaître :

Au classement, après 4 journées, Bordeaux occupe la 19ème position avec 2 points. Lens est sixième avec 6 points.



Depuis l'exercice 2010-2011, les confrontations sont à l'avantage de Bordeaux, qui compte 3 succès, pour 2 victoires de Lens et un match nul.



La dernière opposition entre les deux équipes disputée à Bordeaux s'est soldée par un large succès des Girondins (3-0). C'était le 16 mai dernier lors de la 37ème journée de Ligue 1 version 2020-2021.



Seko Fo fana est particulièrement inspiré sous le maillot de Lens cette saison. En plus d'être l'élément qui a marqué le plus de buts (3) et tenté le plus de tirs (12), il a cadré 6 de ses frappes, le plus haut total dans sa formation.



Avec un total de 286 ballons joués, Enock Kwateng est le joueur de Bordeaux qui domine ce classement dans la formation dirigée par Vladimir Petković.



Bordeaux a encaissé 9 buts depuis le début de la saison. Lens affiche une défense un peu plus solide, avec 5 buts pris en 4 matchs.