L1 (J5) : Strasbourg, rejoint par Nantes, ne décolle pas

Après cinq journées de Ligue 1, Strasbourg (16eme) ne gagne toujours pas. Les Alsaciens ont longtemps cru pouvoir briser cette spirale négative ce mercredi soir à la Meinau contre Nantes mais ils ont finalement vu leurs espoirs voler en éclats dans les derniers instants. Le coup de sifflet final de Clément Turpin a annoncé un partage des points (1-1) entre les deux formations. Cette rencontre entre maillots bleus et jaunes a démarré timidement. Par Dennis Appiah qui a forcé Matz Sels à se détendre (23’), Nantes s’est créé la première occasion du match.



Toutefois, les bons débuts des Canaris n’ont pas été récompensés et ont été suivis avant la demi-heure de jeu par l’ouverture du score du Racing. Rentré quelques minutes auparavant pour pallier la blessure de Dimitri Liénard, Sanjin Prcic a déposé un centre sur la tête de Habib Diallo. L’attaquant sénégalais, d’une formidable détente, a dominé le roc Nicolas Pallois dans les airs et catapulté le cuir dans les filets.

Les Canaris au mental

Le match a basculé en faveur des Strasbourgeois, bien mieux dans l’attitude tandis que les visiteurs sont devenus passifs. C’est à 25 minutes du terme de la rencontre que les joueurs d’Antoine Kombouaré ont soudainement passé la vitesse supérieure. Pas vernis sur la reprise puissante de Dennis Appiah (67’) qui a frappé le poteau puis le dos de Matz Sels, ils ont poussé sur la fin de match et arraché l’égalisation par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed (85’).



Le Pharaon, déjà buteur il y a trois jours contre Toulouse, a enrhumé Ismaël Doukouré et ajusté Sels d’un enroulé du pied droit venu terminer sa course dans le petit filet opposé. Ludovic Blas, dont c’était la centième avec Nantes en Ligue 1, et ses coéquipiers passent virtuellement neuvièmes au classement avant de recevoir le PSG samedi.