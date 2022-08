L1 (J5) : Reims s'offre une première victoire à Angers

Deux nuls et deux défaites pour Angers, deux défaites et deux nuls pour Reims. Deux relégables qui voulaient enfin prendre des points, contre un adversaire direct dans la lutte contre la relégation.



La pluie fouettant le Stade Raymond-Kopa faisait fuser le ballon, et les deux formations se sont d’abord jaugées en commettant des imprécisions. A la 11eme, Arbër Zeneli a profité d’un raté de Nabil Bentaleb, gêné par le pressing intelligent de Junya Ito pour prendre la profondeur, pousser de la poitrine devant Ousmane Camara et fixer Paul Bernardoni. Le portier angevin a mordu dans la feinte de l’ailier kosovar, qui a toutefois manqué la cible au moment de conclure. Zeneli s’est rattrapé 10 minutes plus tard, en chipant un ballon à Waniss Taibi, puis en adressant une passe lumineuse dans le dos de la défense, où Marshall Munetsi avait fait l’appel. Venu porter le surnombre, le milieu zimbabwéen a eu le temps de contrôler, puis de croiser de l’intérieur devant Bernardoni. L’ouverture du score mettait la tête des Angevins dans un seau bien humide.



Les protégés de Gérald Baticle n’arrivaient pas à se trouver. Souleyman Doumbia chercha donc à y aller tout seul à la 42eme face à quatre adversaires, et obtint un corner. Dans la continuité, Cédric Hountondji exécuta un élégant retourné acrobatique au point de penalty, et le ballon rasa la lucarne gauche. Preuve de ses difficultés, le SCO devait s’en remettre à une bicyclette de son libéro pour connaître sa première occasion en fin de première période ! Juste avant la pause, Jens Cajuste a enfoncé le clou, prenant à revers le milieu angevin d’un extérieur délicieux, qui a aussi surpris Hountondji. Parti à la limite du hors-jeu, Ito a résisté à une poussette désespérée d’Ousmane Camara pour faire passer le ballon sous Bernardoni.

Reims facile en première période...

Les locaux rentraient sous les sifflets et ce score logique. Il fallait taper du poing sur la table, et dès la reprise, Gérald Baticle lança Sada Thioub et Sofiane Boufal. Avec sa facilité à percuter et dribbler, l’international marocain métamorphosa ses partenaires, moribonds jusque-là. A la 52eme, S.Doumbia a débordé sur la gauche et délivré un excellent centre aux 5,50. Entre Andreaw Gravillon et Emmanuel Agbadou, Amine Salama a décroisé une tête qui a percuté la barre de Patrick Pentz, largement battu sur le coup ! Cinq minutes plus tard, Boufal s’est joué de Maxime Busi, avant d’entrer dans la surface et d’avoir le pied d’appui retenu par le latéral belge. Leadeur technique mais aussi mental, l’international marocain a posé le ballon sur le petit rond blanc et parfaitement placé le ballon le long du poteau droit. A la 62eme, Cajuste faillit faire couler le SCO d’une frappe puissante en angle fermé, que Bernardoni a repoussé d’une main ferme sous la lucarne. Frustré, le milieu suédois se faisait ensuite hara-kiri, sur deux tacles glissés les deux pieds décollés à quelques secondes d’intervalle ! Sur le coup-franc qui suivait son exclusion, Boufal déposa le ballon à l’angle des 5,50, où Adrien Hunou décroisa une tête qui finit sa course dans le petit filet opposé !

Un deuxième acte haletant !

Rejoints trois fois sur les trois derniers matches, Yunis Abdelhamid et ses partenaires avaient les mains sur les hanches. Mais la fin de l’histoire n’était pas écrite ! Exclu par M.Pignard, Oscar Garcia fit entrer des tribunes Folarin Balogun et Martin Adeline. Adeline lança immédiatement Balogun, qui provoqua Hountondji et obtint un penalty à la 69eme. Le jeune attaquant prêté par Arsenal fit comme Boufal quelques instants auparavant, et força Bernardoni à se découvrir sur la gauche par une série de petits pas pour ouvrir le pied droit. A la 90eme, Balogun rendit la politesse à Adeline, faisant reculer la défense avant de le décaler sur la droite de la surface. Clinique, le jeune milieu croisa adroitement dans le petit filet opposé. Champagne !