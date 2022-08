Dix jours après sa cinglante défaite face au Paris Saint-Germain (1-7), Lille retrouvait son public à l’occasion de la réception de Nice dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Pour se faire pardonner de cette déroute historique, les champions de France 2021 ont pris le match par le bon bout. Dominateurs face à une équipe de Nice timide, à la recherche de son premier succès de Ligue 1 cette saison, les Nordistes ont allumés les premiers la mèche dans cette rencontre. Trouvé sur le côté gauche de la surface niçoise, Jonathan Bamba entre dans les seize mètres des Aiglons et frappe droit. Sa tentative, légèrement déviée par Todibo, prend à contre-pied Kasper Schmeichel, impuissant sur le coup (1-0, 20e°).

Pépé crucifie ses anciens coéquipiers

Quelques minutes après, c’est Djalo qui commet l’irrémédiable dans sa propre surface, coupable d’une faute par derrière sur Ramsey. Dans la foulée, Andy Delort ne se fait pas prier pour permettre à son équipe de revenir au score (1-1, 22e). Cinq minutes plus tard, c’est Nicolas Pépé qui fait parler sa vitesse. Fauché dans la surface du Losc, le joueur prêté par Arsenal obtient un nouveau penalty. L’international ivoirien ne tremble pas et du gauche, trompe facilement Jardim. L’ancien lillois donne l’avantage à son nouvelle équipe (1-2, 29e). Malgré une domination totale en seconde période, les Lillois n’ont jamais réussi à trouver la faille face à un bloc niçois solidaire et compact ce soir dans le Nord. En difficulté depuis l’entame de la saison, les joueurs de Lucien Favre décrochent enfin leur première victoire et sortent de la zone rouge. Pour Lille, cinq jours après sa victoire à Ajaccio, c’est une nouvelle rechute en championnat et un deuxième revers consécutif à domicile.