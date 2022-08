L1 (J5) : Le PSG retrouve son rythme à Toulouse

Le @PSG_inside retrouve vite le chemin des trois points à Toulouse et enregistre son 2e clean sheet de la saison 🚫



C’est encore une fois une prestation tout en maitrise que les Parisiens ont livré ce soir. Pratiquement jamais inquiétés, les joueurs de Christophe Galtier ont immédiatement imposé leur jeu aux Toulousains avec un terrible 75% de possession de balle en première période (un record cette saison). Une domination qui se concrétisera à la 37minute après un désormais « classique parisien » : une combinaison à 3 entre le français Kylian Mbappé, l’argentin Léo Messi et le brésilien Neymar. Un but qui intervient paradoxalement tard lorsque l’on observe les statistiques parisiennes de la première période : 10 tirs, 7 cadrés. La faute à un monstrueux Maxime Dupé, impérial sur sa ligne et innocent sur le but parisien. Le portier toulousain a joué le rôle de dernier rempart dans ce siège imposé par les Parisiens dès la 1ere minute de jeu.

La deuxième période est un copié-collé de la première, avec une domination complète du Paris SG. Kylian Mbappé double la mise après un bon travail de Messi dans la surface (50e), son 5e but cette saison. Paris aurait dû mettre un troisième but dans la foulée mais Maxime Dupé était en feu ce soir face aux champions en titre. Le gardien de 29 ans finit cette rencontre avec 7 arrêts.

Juan Bernat marquera finalement un 3e but dans les arrêts de jeu, inscrivant ainsi le 21e but parisien en Ligue 1 cette saison. Les joueurs de Christophe Galtier virent en tête de la Ligue 1 avec 13 points pris sur 15 possibles.

Les Parisiens ont un calendrier chargé avant la trêve internationale avec pas moins de 5 rencontres en 15 jours : un déplacement à Nantes samedi puis le retour de la Champions League avec la réception de la Juventus au Parc des Princes mardi. Le PSG affrontera ensuite Brest, le Maccabi Haïfa et enfin Lyon le 18 septembre. Toulouse se déplacera sur le terrain de Clermont ce dimanche.