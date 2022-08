L1 (J4) : Tout savoir sur Troyes - Angers

Il y a déjà urgence à Troyes, bon dernier et seule équipe à avoir démarré sa saison de Ligue 1 par trois défaites. Angers va à peine mieux avec deux petits points pris en trois matches et une défaite lors de la dernière journée. Deux équipes dont l'objectif maintien passera par des victoires dans ce genre de match.

Les stats à connaître (avec Opta) Troyes n’a gagné qu’un seul de ses 6 matches de Ligue 1 contre Angers (1 nul, 4 défaites), c’était le 25 novembre 2017 au stade de l’Aube (3-0).



Troyes est la seule équipe n’ayant pas encore pris le moindre point en Ligue 1 cette saison (3 défaites). L’Estac n’a jamais débuté un exercice dans l’élite par 4 revers sur ses 10 précédentes campagnes.



Angers n’a gagné aucun de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites), sa dernière victoire remontant au 5 décembre 2021 à Reims (2-1). C’est la plus longue série sans succès en déplacement du SCO dans l’élite depuis septembre 1993-avril 1994 (14).



Angers a encaissé 8 buts de la tête en Ligue 1 en 2022, aucune équipe ne fait pire sur la période. Le SCO a d’ailleurs concédé 2 de ses 3 buts de la sorte contre Brest lors du dernier match.



Sofiane Boufal est impliqué sur 5 buts lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (4 buts, 1 assist). Depuis son retour à Angers le 18 octobre 2020, le milieu offensif marocain a inscrit 10 buts dans l’élite, seul Angelo Fulgini fait mieux sur la période avec le club angevin (11).