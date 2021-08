L1 (J4) : Tout savoir sur Strasbourg-Brest

La recherche de la victoire comme principal objectif. Ce dimanche, Strasbourg affrontera Brest lors de la 4ème journée de Ligue 1 (15 heures) et les deux formations ne sont pas parvenues à obtenir un succès lors des 3 premières journées disputées jusqu’ici. Strasbourg, lanterne rouge, reste sur un match nul face à Troyes (1-1), alors que Brest, treizième, a été défait par le PSG vendredi dernier (2-4).

Les stats à connaître :

L'historique des confrontations entre les deux équipes en Ligue 1 est égal. En 3 matchs disputés depuis l'exercice 2010-2011, Strasbourg compte une victoire, comme Lorient. Il y a eu également un match nul.



La dernière rencontre disputée au Stade de la Meinau s'est achevée sur un score de parité, le 3 février 2021 (2-2).



Passeur décisif pour Franck Honorat lors du match face au PSG (2-4), Romain Faivre compte 2 passes décisives sous le maillot de Brest depuis le début de la saison de Ligue 1. Il est également celui qui a joué le plus de ballons dans l'effectif de Michel Der Zakarian (154).



Revenu à Strasbourg cet été, Kevin Gameiro a marqué 1 but depuis le début de la saison, face au PSG le 14 août dernier (4-2). L'attaquant a tenté 7 tirs avec son club formateur.



Sauf Lille (8 buts encaissés), aucune équipe n'a concédé plus de réalisations que Strasbourg (7) depuis l'entame du championnat.