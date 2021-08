L1 (J4) : Tout savoir sur Reims-PSG

Cela pourrait être un match à la charge historique importante. A l'occasion de ce Reims-PSG, ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune, Lionel Messi pourrait disputer le premier match de sa carrière en Ligue 1 (20h45). Arrivé au sein du club de la capitale de façon officielle le 10 août dernier, le sextuple Ballon d'Or polarise depuis toute l'attention médiatique. Alors forcément, les yeux du monde seront rivés sur ce match.

Les stats à connaître :

En 13 matchs entre les deux équipes depuis la saison 2010-2011, le PSG a gagné à 8 reprises, ne concédant la défaite que 3 fois, pour un total de 2 matchs nuls.



Le PSG a inscrit exactement 4 buts lors de 3 de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 contre Reims.



Courtisé par le Real Madrid en cette période de mercato estival, Kylian Mbappé a tenté 11 tirs pour 5 frappes cadrées. Il a marqué 1 but depuis l'entame de la saison dans ce Championnat de France.



Leader de Ligue 1 avec 9 points, le club francilien dispose de l'attaque la plus prolifique avec 10 buts inscrits.



Douzième de Ligue 1, Reims compte 3 points après les 3 premières journées.



Le défenseur central de Reims, Yunis Abdelhamid, a joué 189 ballons cette saison en Ligue 1, le plus haut total de son équipe. Par ailleurs, il totalise également le plus grand nombre de passes tentées (145).