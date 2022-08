L1 (J4) : Tout savoir sur Reims - Lyon

Reims a beaucoup de mal en ce début de saison, avec un seul point pris en trois matches. Mais ce nul a été obtenu la semaine dernière et a de quoi laisser espérer aux Rémois des jours meilleures. L'OL, de son côté, a fait le plein pour le moment, avec 6 points sur 6 et un match de retard. Le club rhodanien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut continuer sur sa lancée en août.

Les stats à connaître (avec Opta) Reims n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (3 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de 5 des 7 premiers au 21e siècle (2 victoires).



Reims est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (2 victoires puis 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 26 avril 2015 (2-4).



Lyon a gagné ses 2 premiers matches de Ligue 1 cette saison (2-1 v Ajaccio et 4-1 v Troyes) et pourrait remporter ses 3 premières rencontres d’un exercice de l’élite pour la 1re fois depuis 1981/82.



Lyon a gagné ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série depuis janvier-février 2021 (4 également). L’OL n’a plus remporté 5 rencontres consécutives dans l’élite depuis novembre-décembre 2020 (5).



Buteur lors de ses 3 premières rencontres de Ligue 1 avec Reims, Folarin Balogun pourrait devenir le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de ses 4 premiers matches avec Reims dans l’élite sur les 75 dernières saisons.



Alexandre Lacazette a cadré chacun de ses 5 tirs en Ligue 1 cette saison. Le capitaine de Lyon a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 2 derniers matches de championnat (1 but v Ajaccio le 5 août et 1 but v Troyes le 19 août), mais n’a plus fait la passe de 3 depuis décembre 2020-janvier 2021 (3 matches de rang avec Arsenal en Premier League, 4 buts).