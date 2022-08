L1 (J4) : Tout savoir sur Nice - Marseille

Nice vit un début de saison très compliqué et court toujours après sa première victoire en Ligue 1 depuis le retour de Lucien Favre sur son banc. En face, Marseille a presque fait le plein avec 7 points sur 9 possibles et souhaite évidemment conserver sa place sur le podium quelques jours après avoir appris quel serait son groupe pour la Ligue des champions cette saison.

Les stats à connaître (avec Opta) Marseille affiche 57 victoires contre Nice en Ligue 1 (23 nuls, 27 défaites). Aucune équipe n’a gagné plus souvent contre un même adversaire dans l’histoire de la Ligue 1.



Nice n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches à domicile contre Marseille en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites) – 3-0 le 20 mars 2021 – après avoir remporté 3 des 4 précédents (1 nul).



Nice n’a remporté aucun de ses 3 premiers matches d’une saison de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite) pour la 1re depuis 2018/19 (1 nul, 2 défaites). Le Gym n’a plus démarré un exercice dans l’élite par 4 rencontres sans succès depuis 2012/13 (3 nuls, 1 défaite).



Marseille a gagné 14 matches en Ligue 1 en 2022 (3 nuls, 6 défaites), seul Paris (15) fait mieux sur la période.



Nice est l’équipe ayant récolté le plus de cartons rouges dans les 5 grands championnats européens en 2022 (8, dont 5 rouges directs).