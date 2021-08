L1 (J4) : Tout savoir sur Nice-Bordeaux

Ce samedi, l'Allianz Riviera sera le théâtre d'un match à huis clos total entre l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux (17 heures). Cela fait suite aux incidents violents lors de la rencontre Nice-OM de dimanche dernier, et la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP. Bordeaux reste sur un match nul face à Angers en championnat (1-1). Nice tentera de confirmer son succès contre Lille (0-4), étant donné que, pour le moment, le résultat temporaire obtenu face à Marseille (1-0 à l'arrêt du match) n'a pas été décidé.

Les stats à connaître :

L'OGC Nice se situe à la sixième position du classement de Ligue 1 avec 4 points obtenus depuis le début de la saison. Les Girondins de Bordeaux occupent eux la quinzième place avec 2 points.



Historiquement, les confrontations entre les deux formations sont à l'avantage du club azuréen qui s'est imposé à 9 reprises depuis la saison 2010-2011. Bordeaux a obtenu le succès à 5 reprises tandis que les équipes se sont séparées sur un score nul à 8 reprises.



Kasper Dolberg est dans une bonne dynamique depuis le début de la saison. L'attaquant a tenté 8 tirs pour 5 cadrés et a trouvé le chemin des filets adverses 3 fois.



Le défenseur central des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny, a tenté 143 passes depuis le début de l'exercice 2021-2022 en Ligue 1, le plus haut total dans l'équipe dirigée par Vladimir Petkovic.