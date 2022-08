L1 (J4) : Tout savoir sur Nantes - Toulouse

Entre un mercato très laborieux et des résultats sportifs pas à la hauteur des espérances, Nantes vit un début de saison compliqué avec deux petits points pris jusqu'ici. Pour Toulouse, en revanche, la remontée dans l'élite se passe plutôt bien, avec deux nuls et une victoire en trois journées. Le TFC est 6e avant cette journée.

Les stats à connaître (avec Opta) Le dernier match de Ligue 1 entre Nantes et Toulouse remonte au 1 er décembre 2019 avec une victoire des Canaris (2-1 à domicile). Les Nantais ont remporté 4 de leurs 6 dernières rencontres dans l’élite face au Téfécé (1 nul, 1 défaite), après n’avoir gagné aucune des 10 précédentes (6 nuls, 4 défaites).



Nantes reste sur 3 victoires face à Toulouse à domicile en Ligue 1, mais n’a jamais réussi la passe de 4 sur ses terres face à cet adversaire dans l’élite.



Nantes n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), mais n’a jamais connu 6 rencontres de rang sans succès dans l’élite sous Antoine Kombouaré.



Toulouse est invaincu lors de ses 3 premiers matches d’une saison de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls) pour la 1 re fois depuis 2016/17 (1 victoire, 2 nuls également). Le Téfécé n’a plus démarré un exercice de L1 par 4 rencontres sans défaite depuis 2012/13 (2 victoires, 2 nuls).



Vainqueur de son dernier déplacement à Troyes (3-0 le 14 août), Toulouse a l’occasion de gagner ses 2 premiers matches à l’extérieur d’une saison de Ligue 1 pour la 1re fois depuis 2010/11 (2-1 à Bordeaux en J2 et 2-0 à Nancy en J4).