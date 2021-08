L1 (J4) : Tout savoir sur Nantes-Lyon

L'OL doit impérativement réagir. Seizième de Ligue 1, l'équipe dirigée par Peter Bosz n'est pas encore parvenue à s'imposer après trois journées de Championnat de France, avec des nuls face à Brest (1-1) et Clermont (3-3) ainsi qu'une lourde défaite face à Angers (3-0). De fait, le déplacement de Lyon à Nantes, ce vendredi soir pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 (21 heures) semble déjà très important. En face, l'équipe d'Antoine Kombouaré se situe à la huitième place du classement et reste sur une courte défaite concédée dans le derby face à Rennes (1-0).



Les stats à connaître :

Historiquement, lors des affrontements en Ligue 1 disputés depuis l'exercice 2010-2011, le bilan est favorable à l'OL, qui compte 9 victoires. Nantes s'est imposé à 2 reprises, et il y a eu 4 matchs nuls.Lors des trois premiers matchs de l'OL, Houssem Aouar a tenté le plus de tirs (10). Du côté du FC Nantes, c'est Ludovic Blas, avec 7 tentatives, qui s'est le plus souvent illustré.Auteur d'un doublé lors du match nul prolifique face à Clermont dimanche dernier (3-3), Moussa Dembélé sera forcément un joueur à surveiller pour la défense du FC Nantes.La défense de l'OL, elle, ne brille pas. En 3 matchs, Lyon a encaissés 7 buts, comme Montpellier et Strasbourg. Avec 8 buts encaissés, c'est Lille qui possède la pire défense de l'élite en ce début de saison.L'attaquant du FC Nantes, Moses Simon, est le meilleur passeur de Ligue 1 avec 3 passes décisives délivrées.