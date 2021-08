L1 (J4) : Tout savoir sur Marseille-Saint-Étienne

Une affiche du Championnat de France se disputera sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, ce samedi soir pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1, entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne (21 heures). Au classement général, le club phocéen se situe à la 8ème place avec 4 points alors que les Verts sont onzièmes, 3 unités au compteur, et 3 matchs nuls lors des 3 matchs disputés jusqu'ici en Ligue 1.

Les stats à connaître :

Depuis la saison 2010-2011, Marseille a gagné à 10 reprises face à l'ASSE. Les Verts se sont imposés 4 fois. Les matchs nuls ont été nombreux : jusqu'à 8 entre les deux formations.



Marseille a perdu ses 2 derniers matchs de Ligue 1 face à Saint-Étienne (0-2 et 1-0), soit autant que lors de ses 25 précédents.



Du côté des buteurs, Dimitri Payet d'un côté (3 réalisations) et Wahbi Khazri de l'autre (2 réalisations) sont particulièrement inspirés en ce début de saison.



Leonardo Balerdi (95, 5 ballons touchés en moyenne par match) et Luan Peres (93,3) se distinguent dans l'équipe dirigée par Jorge Sampaoli.



Marseille a inscrit 5 buts depuis l'entame de cet exercice 2021-2022, Saint-Étienne a trouvé le chemin des filets à 4 reprises. Au niveau des défenses, le club phocéen a concédé 5 buts contre 4 pour l'arrière-garde des Verts.