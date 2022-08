L1 (J4) : Tout savoir sur Lorient - Clermont

Lorient, qui compte déjà un match de retard en raison de l'état de sa pelouse avant d'affronter l'OL, a commencé sa saison par une victoire et un match nul et avance donc sereinement avant de recevoir Clermont. Une formation de Pascal Gastien elle aussi en confiance puisqu'elle vient de décrocher deux victoires de rang après sa défaite inaugurale.

Les stats à connaître (avec Opta) Lorient n’a perdu aucun de ses 2 matches de Ligue 1 face à Clermont. C’était la saison dernière : match nul 1-1 au Moustoir et succès 2-0 à Gabriel-Montpied.



Auteur d’une victoire (1-0 à Rennes) et d’un nul (2-2 à Toulouse), Lorient a l’occasion de démarrer une saison de Ligue 1 par 3 matches sans défaite pour la 3e fois seulement après 2007/08 (2 victoires, 1 nul), et 2012/13 (1 victoire, 2 nuls).



Clermont a gagné ses 2 derniers matches de Ligue 1 (4-2 à Reims et 1-0 v Nice), mais n’a jamais réussi la passe de 3 dans l’élite.



Vainqueur à Reims le 14 août dernier (4-2), Clermont n’a connu 2 succès consécutifs en déplacement en Ligue 1 qu’une seule fois : en février 2022 (1-0 à Nice puis 2-0 à Marseille).



Lorient (22 en 2 rencontres) et Clermont (24) sont les équipes ayant tenté le moins de tirs en Ligue 1 cette saison.